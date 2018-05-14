Кудрин исключен из списка кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

Экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин исключен из списка кандидатов в Набсовет Сбербанка по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка.

Решение принято на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года, Уточняется, что Кудрин 12 мая подал заявление об отказе избираться в Набсовет и отзыве данного им 13 февраля 2018 года согласия на выдвижение в руководящий орган банка в связи выдвижением на должность главы Счетной палаты РФ.

"Наблюдательный совет принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года кандидата Златкис Беллу Ильиничну", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России.

Отметим, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в окружении политика уже информировали, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Однако бывший министр финансов опроверг эти сообщения и заявил, что окончательное решение примет после консультаций с парламентскими партиями.

Как сообщалось, в "Единой России" предложили Кудрину возглавить Счетную палату.