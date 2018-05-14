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Новости
14.05.2018 18:26 Мск (20:26 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Экс-боевик "Азова"* публично отказался пожать руку Порошенко
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Петр Порошенко, береты, ВДВ, ДШВ (2017) | Фото: нтв

Бывший боевик украинского нацистского полка "Азов" (*запрещен в России) демонстративно унизил украинского президента Петра Порошенко. На церемонии награждения победителей соревнований Invictus Games он пожал руку всем стоявшим на трибуне, кроме президента, причем прошел мимо Порошенко, который дважды тянул ему руку. После такого игнорирования Порошенко лишь со спины похлопал по плечу уходящего боевика.
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Видеозапись инцидента опубликована на официальном YouTube-канале "Национального корпуса" (запрещен в России). Некоторые источники сообщают, что имя боевика - Олег Толмачев из Черкасс. Он был ранен во время событий на "евромайдане" и в Донбассе.

В комментарии интернет-изданию UA1 он объяснил мотивы своего поступка.

"Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи "ветеранам" и участникам боевых действий, хотя уже четыре года идет война и он должен был заняться этим неизвестно когда. Еще совсем некстати рассказывал о своем визите в Германию и еще какие-то недодостижения. Его позорное присутствие на церемонии награждения только оскорбило честь раненых военных, которых могло быть значительно меньше", - возмутился Толмачев.

Invictus Games – международные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в ряде стран с 2014 года.

Как сообщало Накануне.RU, в марте двое украинских боевиков на заседании Винницкого облсовета демонстративно вернули Петру Порошенко свои награды.

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14.05.2018 18:26 Мск | Евгений Чернышёв
20:26 Екб


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Экс-боевик "Азова"* публично отказался пожать руку Порошенко
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