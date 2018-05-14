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Шадринец предстанет перед судом за совершение ряда преступлений
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шадринска (Курганская область), обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе убийства из хулиганских побуждений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года 26-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с девушкой, которую решил проводить. Та, в свою очередь, не желая идти с новым знакомым, сымитировала повреждение ноги и упала на землю. Проходящий мимо молодой человек, полагая, что мужчина совершает противоправные действия в отношении девушки, потребовал отойти от неё. Используя малозначительный повод, злоумышленник с целью убийства нанёс имевшимся при себе неустановленным в ходе следствия колюще-режущим предметом не менее трёх ударов в грудную клетку и живот заступника, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался утром следующего дня в Шадринской больнице скорой медицинской помощи.

Кроме того, была установлена причастность обвиняемого к совершению ещё трёх преступлений.

Так, по данным СК, в марте 2017 года будучи в состоянии алкогольного опьянения и желая выяснить отношения со своей супругой, находившейся у соседки, повредил дверь и применил насилие, проникнув в комнату последней.

Также 26-летний шадринец обвиняется в совершении неправомерного завладения без цели хищения автомобилем "ВАЗ 21060", принадлежащего малознакомому мужчине, а также – разбойном нападении на ранее незнакомого молодого человека, в результате чего у потерпевшего были похищены наушники к мобильному телефону и сумка с находящимися в ней денежными средствами в сумме 300 рублей.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ (угон), ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. "и" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершённое из хулиганских побуждений).

На данный момент за совершение ряда других преступлений, среди которых угоны, угроза убийством и др., мужчина отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии.

Как отметили в пресс-службе комитета, обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемых ему деяний, а также активно пытался ввести следствие в заблуждение. Однако удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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14.05.2018 18:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:30 Екб


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Шадринец предстанет перед судом за совершение ряда преступлений
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