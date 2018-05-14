В Белгороде пожилой мужчина изнасиловал молодую сожительницу и заковал ее в самодельные кандалы

В Белгороде мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании 25-летней сожительницы, которую он заковал в самодельные деревянные кандалы, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая 2018 года. 56-летний обвиняемый на почве ревности избил свою сожительницу. "Затем он насильно вывез молодую женщину на своем автомобиле в лесополосу в Яковлевском районе, завел в землянку, где изнасиловал и одел на нее самодельные деревянные кандалы", - говорится в сообщении. После этого мужчина покинул место происшествия. "Потерпевшей удалось выбраться через крышу и сообщить о случившемся в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.