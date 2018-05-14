СМИ: Мединский сохранит пост министра культуры

И.о. министра культуры России Владимир Мединский сохранит свой пост в новом кабинете министров, сообщили источники.

Как сообщает РБК, данную информацию сообщили два источника в подведомственных Минкультуры учреждениях, два собеседника на туристическом и кинорынках, источник, близкий к министерству, собеседник, близкий к возглавляемому Мединским Российскому военно-историческому обществу, а также подтвердили источник в правительстве и федеральный чиновник.

По данным другого собеседника издания, за сохранение Мединского на посту главы Минкультуры выступала в том числе вице-премьер Ольга Голодец, которую глава кабмина Дмитрий Медведев предложил оставить в качестве вице-премьера, но с изменением сферы кураторства на культуру и спорт (вместо здравоохранения и образования).

По словам ещё одного источника, имеющего отношение к правительству, у Мединского нет недопонимания в работе с курирующим вице-премьером.

"Более того, им (Мединским, — прим.) довольны", — добавил собеседник издания.

Информацию об отсутствии претензий к работе Мединского ранее сообщил РБК также федеральный чиновник, отметив, что и.о. главы Минкультуры в Кремле считают успешным министром.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе кабмин во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушёл в отставку, после чего его кандидатура была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным для получения согласия на назначение председателем правительства. В тот же день и.о. премьера на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.