Кудрин оценил способности кандидатов в вице-премьеры России

Кандидаты в вице-премьеры способны проводить реформы, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

Напомним, на прошлой неделе кабмин во главе с Дмитрием Медведевым ушёл в отставку, после чего его кандидатура была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным для получения согласия на назначение председателем правительства. В тот же день и.о. премьера на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.

По мнению Кудрина, как передаёт "РИА Новости", предложенный Медведевым состав "в целом достаточно профессиональный".



"Должен сказать, что и Силуанов, и Голикова, и Гордеев, и Козак — я не считаю, что это люди, которые не способны проводить реформы", — сказал он на встрече с президиумом фракции "Единая Россия".

Глава ЦСР также отметил "амбициозность" целей, поставленных главой государства.

"А Счётная палата будет мониторить и помогать в реализации определенных шагов", — добавил Кудрин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, экс-министр финансов согласился занять пост председателя Счётной палаты РФ.