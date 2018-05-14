В Иерусалиме официально открылось новое посольство США в Израиле, передает ТАСС.

Администрация премьер-министра страны в соцсетях транслирует церемонию открытия американской дипмиссии, в которой принимают участие глава кабмина Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, спикер Кнессета (парламента) Юлий Эдельштейн, а также дочь и помощник президента США Иванка Трамп, первый заместитель госсекретаря Джон Салливан и министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Напомним, ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме.

Как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.

В Министерстве иностранных дел России такое решение было оценено как чреватое подрывом, а то и срывом израильско-палестинских переговоров о создании двух государств.