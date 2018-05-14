1,4 млн рублей, квартира и JAGUAR. Задержанный глава Миасса отчитался о доходах и имуществе

Глава Миасса Геннадий Васьков, задержанный сегодня по подозрению в превышении должностных полномочий, заработал в прошлом году 1 млн 471 тыс. рублей. Декларация о доходах и имуществе руководителя муниципалитета опубликована на сайте администрации города, передает корреспондент Накануне.RU

По сравнению с прошлым годом экс-градоначальник задекларировал доход на 150 тыс. больше.

В собственности у бывшего главы, как и годом ранее, квартира и автомобиль JAGUAR XF. В долевой собственности у Васькова земельный участок и два нежилых помещения.

В отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.