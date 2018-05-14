Глава Челябинска в 2017 году заработал 7,1 млн рублей

Глава Челябинска Евгений Тефтелев отчитался о доходах. В прошлом году мэр заработал 7,1 млн рублей, по сравнению с 2016 годом доходы градоначальника выросли на 1,6 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе опубликована на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU

Евгений Тефтелев задекларировал доход в размере 7 млн 158 тыс. 884 руб., годом ранее - 5 млн 485 тыс. 903 руб.

В собственности у главы, как и годом ранее, земельный участок, две квартиры, гараж, нежилое помещение и автомобили Тойота Ланд Крузер и LAND ROVER RANGE ROVER.