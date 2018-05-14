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14.05.2018
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Новости
14.05.2018 16:27 Мск (18:27 Екб)
общество | Тюменская область
В Тюмени арендатор помещения оштрафован за нарушения пожарной безопасности
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суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

В Тюмени оштрафован арендатор объекта по адресу Чаплина, 43 за нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Компании "ТД Корона" в 2015 г. выдано разрешение на строительство магазина непродовольственных товаров в доме №43 по ул. Чаплина. Объект не введен в эксплуатацию, в декабре 2017 г. был передан в аренду бизнесмену. По словам директора организации, здание работает с февраля 2018 г.

Среди нарушений – демонтированы перегородки, отделяющие тамбуры эвакуационных выходов от торгового зала и лестничных клеток, размещение товара на лестницах, торговые залы без естественного проветривания при пожаре не оборудованы вытяжной вентиляцией и другие. Прокуратура Калининского района Тюмени возбудила в отношении предпринимателя административное дело, потребовала устранить нарушения. Сегодня он оштрафован на 25 тыс. руб. До исправления ситуации прокуратура потребовала закрыть здание.

Прокуратура города возбудила в отношении компании и бизнесмена дело об эксплуатации объекта капстроительства без разрешения на ввод в эксплуатацию. В Арбитражный суд области поданы иски "ТД Корона" о праве собственности на здание и встречный иск мэрии о признании здания самовольной постройкой и его сносе. Рассмотрение назначено на 28 мая.

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14.05.2018 16:27 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:27 Екб


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В Тюмени арендатор помещения оштрафован за нарушения пожарной безопасности
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