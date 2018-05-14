Кризис в Щелканово. Публичные слушания по поводу свалки ТБО "Ядрово" отменили

Утром 14 мая жители подмосковного Щелканово вышли на акцию протеста против строительства мусорного полигона для твердых бытовых отходов Ядрово.

Как передает корреспондент Накануне.RU, таким образом они хотели еще раз продемонстрировать свое несогласие с решением о строительстве в преддверии публичных слушаний по вопросу о разрешении использовать земельный участок под мусорный полигон. Слушания в итоге были отменены.

Примечательно, что накануне акции протеста неизвестные подожгли беспокоящую местных свалку, также из гладкоствольного оружия был обстрелян один из мусоровозов, а его водитель госпитализирован.

Акция протеста в Щелканово привлекла повышенное внимание органов правопорядка. Как сообщается в телеграмм-каналах и группах в соцсетях, которые следят за развитием событий, полиция пока не смогла задержать ни нападавших на мусоровоз, ни поджигателей.

При этом некоторые активисты уверены, что поджог и обстрел мусоровоза инициированы их оппонентами, чтобы дать повод властям жестко подавить выступления.