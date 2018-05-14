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14.05.2018 16:33 Мск (18:33 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Кризис в Щелканово. Публичные слушания по поводу свалки ТБО "Ядрово" отменили
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(2018) | Фото: https://t.me/Yadrovo2018/241

Утром 14 мая жители подмосковного Щелканово вышли на акцию протеста против строительства мусорного полигона для твердых бытовых отходов Ядрово.

Как передает корреспондент Накануне.RU, таким образом они хотели еще раз продемонстрировать свое несогласие с решением о строительстве в преддверии публичных слушаний по вопросу о разрешении использовать земельный участок под мусорный полигон. Слушания в итоге были отменены.

(2018)|Фото: https://t.me/Yadrovo2018/241

Примечательно, что накануне акции протеста неизвестные подожгли беспокоящую местных свалку, также из гладкоствольного оружия был обстрелян один из мусоровозов, а его водитель госпитализирован.

(2018)|Фото: https://t.me/Yadrovo2018/241

Акция протеста в Щелканово привлекла повышенное внимание органов правопорядка. Как сообщается в телеграмм-каналах и группах в соцсетях, которые следят за развитием событий, полиция пока не смогла задержать ни нападавших на мусоровоз, ни поджигателей.

При этом некоторые активисты уверены, что поджог и обстрел мусоровоза инициированы их оппонентами, чтобы дать повод властям жестко подавить выступления.

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14.05.2018 16:33 Мск | Иван Зуев
18:33 Екб


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Кризис в Щелканово. Публичные слушания по поводу свалки ТБО "Ядрово" отменили
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