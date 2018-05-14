"ЕР" приостановит членство арестованного члена свердловского правительства

Во вторник, 15 мая, состоится заседание президиума регионального политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия", на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении членства Михаила Астахова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "медведей".

Напомним, что бывшего главу Каменска-Уральского Михаила Астахова, ныне возглавляющего Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области, заключили под домашний арест на два месяца, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Решение об аресте принял Ленинский районный суд Екатеринбурга - Астахову грозит до 15 лет тюрьмы.

"Согласно уставу, членство в партии приостанавливается в связи с заведением уголовного дела", - пояснили в "ЕР".

Скорее всего, и.о. главы округа будет заместитель Астахова - Сергей Грибанов.