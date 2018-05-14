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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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Новости
14.05.2018 16:24 Мск (18:24 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
Губернатор Ямала ищет профессионалов на важную должность
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Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО (2016) | Фото:http://www.kobilkin.ru/

В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 мая начинается прием документов на участие в открытом конкурсе по формированию резерва управленческих кадров на должность директора департамента государственного заказа ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.
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Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин призвал представителей профессионального сообщества принять участие в конкурсе, который по аналогии с Всероссийским конкурсом управленцев "Лидеры России" будет включать в себя несколько этапов: подачу документов, дистанционный (заочный) этап и очный, который состоится в столице региона.

"Приглашаю лучших войти в резерв управленческих кадров и получить возможность занять место в команде Ямала", - заявил глава региона.

Другие новости по темам: Дмитрий Кобылкин, конкурс по формированию кадрового резерва, лидеры россии, директор департамента государственного заказа
14.05.2018 16:24 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
18:24 Екб


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Губернатор Ямала ищет профессионалов на важную должность
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