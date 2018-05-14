Губернатор Ямала ищет профессионалов на важную должность

В Ямало-Ненецком автономном округе с 15 мая начинается прием документов на участие в открытом конкурсе по формированию резерва управленческих кадров на должность директора департамента государственного заказа ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин призвал представителей профессионального сообщества принять участие в конкурсе, который по аналогии с Всероссийским конкурсом управленцев "Лидеры России" будет включать в себя несколько этапов: подачу документов, дистанционный (заочный) этап и очный, который состоится в столице региона.

"Приглашаю лучших войти в резерв управленческих кадров и получить возможность занять место в команде Ямала", - заявил глава региона.