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Челябинский облсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор экс-гендиректору Усть-Катавского вагоностроительного завода
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор экс-гендиректору Усть-Катавского вагоностроительного завода имени Кирова Павлу Абрамову и его заместителю Александру Болотникову, передает корреспондент Накануне.RU.

Осужденные просят отменить приговор и оправдать их. В апелляционной жалобе отмечается, что Абрамов и Болотников не могли влиять на стоимость трамвайной продукции. Кроме того, на момент увольнения Абрамова в ноябре 2013 года не было признаков, что предприятие находится в кризисе.
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В судебном заседании адвокат заявил, что наказание, назначенное бывшим работникам УКВЗ, является чрезмерно суровым, кроме того, у Болотникова есть заболевание препятствующее его содержанию под стражей. По мнению стороны защиты, в суде первой инстанции не было достоверно установлено, что трамваи были реализованы по цене ниже себестоимости, а размер ущерба в суде не нашёл подтверждения.

Так, адвокаты настаивают, что размер ущерба составляет не 517 млн рублей, а 52 млн рублей. В связи с этим, по мнению защиты, суд необоснованно удовлетворил взыскание исковых требований в размере 517 млн рублей.

Прокурор и представитель потерпевшей стороны просят суд оставить приговор без изменений. Следующее заседание пройдёт 16 мая.

Напомним, в феврале этого года Павла Абрамова приговорили к 8 годам в колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, Александра Болотникова осудили к пяти годам в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также с них солидарно взыскана в пользу предприятия сумма причиненного ущерба в размере 517 млн руб. Абрамов при пособничестве Болотникова в период с 2009 года по 2013 годы совершил злоупотребление своими полномочиями вопреки интересам предприятия и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение материального ущерба ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в сумме 517 млн руб. и приостановку производственного процесса на УКВЗ. Он заключил договор, ограничив УКВЗ в продажах продукции предприятия покупателям, и в дальнейшем обеспечил регулярную поставку трамвайных вагонов по цене ниже себестоимости предприятию, которое учредил Болотников.

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14.05.2018 15:51 Мск | Усть-Катав | Мария Подгузова
17:51 Екб


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Челябинский облсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор экс-гендиректору Усть-Катавского вагоностроительного завода
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