В Кремле подтвердили открытие Путиным Крымского моста 15 мая

Президент России Владимир Путин 15 мая примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что дата открытия переправы выбрана исходя из рабочего графика президента.

Уточняется, что глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

В торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов - огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока", - отметили в пресс-службе.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Отмечается, что первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.

"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 мск", - рассказали в инфоцентре.

В Сети ранее появилось видео тестового проезда машин по Крымскому мосту: 13 мая по переходу впервые прошла колонна грузовиков.

Это первый полноценный проезд транспортных средств по мосту, за исключением тех, что занимались подвозом строительных материалов.

На видеозаписи видно, что первыми по автодорожной части моста проезжают автокраны, а за ними следуют автобетоносмесители.

Как сообщалось, Крымский мост сначала откроется для легковых автомобилей и автобусов, а осенью и для грузовиков. Железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана в декабре 2019 года.