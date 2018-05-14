Вице-спикер Рады обвинила ОБСЕ в "ползучей легализации" выборов в Крыму

В Верховной раде недовольны тем, что в отчете ОБСЕ о выборах президента России нет ни слова про "фальсификацию" выборов в Крыму. Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Уважаемая международная организация, которая осуществляет мониторинг за выборами... По сути, происходит ползучая легализация этих выборов. Ни мы, ни МИД Украины не имеют права закрывать на это глаза", – сказала Геращенко.

Она сообщила, что подготовлено соответствующее обращение парламента к ОБСЕ.

"Я буду просить чтобы мы его подписали и приняли на этой неделе. На это надо жестко реагировать", – заявила Геращенко.

Как сообщало Накануне.RU, ЕС ввел санкции против пяти человек из-за проведения в Крыму выборов президента России.