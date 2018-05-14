На трассе Сургут – Лянтор две машины ДПС пострадали во время преследования угонщика

В Сургуте две машины ДПС получили повреждения во время преследования угонщика.

"13 мая в дежурную часть сургутского городского отдела полиции поступило заявление от 24-летней местной жительницы об угоне машины. Была составлена ориентировка на автомобиль, ее передали всем нарядам полиции. Введен план "Перехват". В ходе преследования на 31 км трассы Сургут – Лянтор произошло ДТП с участием трех машин – угнанного и двух экипажей ДПС. Все повреждены", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Пострадавших в ДТП нет. 44-летний злоумышленник задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон".