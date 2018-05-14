Депутат Челябинской гордумы второй раз попал под "уголовку" за махинации с деньгами дольщиков

В Челябинске под следствие попал депутат городской думы и учредитель компании "Речелстрой" Андрей Пязок, он подозревается в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.

По данным следствия, Пязок и еще один руководитель "Речелстроя" в 2016 году направили более 297 млн рублей денег дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следственной группой, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Ранее Пязоку было предъявлено обвинение в мошенничестве по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона "Lake City".