В Перми прикрыли пожароопасный торговый дом

Сегодня судебные приставы Перми приостановили работу торгового дома "Бирюса", расположенного по адресу шоссе Космонавтов, 63, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В шестиэтажном здании находится несколько десятков торговых точек, при этом по документам, здание не предназначено для торговли. Сотрудники прокуратуры и МЧС во время проверки выявили в здании более 100 нарушений требований пожарной безопасности. Судебные приставы опечатали здание. Деятельность торгового объекта будет приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности.

Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли десятки людей.