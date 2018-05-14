Свердловские депутаты правят законы после "наезда" прокуратуры

После претензий прокуратуры свердловские парламентарии решили начать менять законы, связанные с подачей деклараций.

Под председательством Владимира Никитина состоялось заседание комитета ЗакСО по вопросам законодательства и общественной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе законодательного собрания.

Депутаты обсудили изменения в статью 12-2 закона "О противодействии коррупции в Свердловской области", в которой установлен порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе лицами, замещающими государственные должности в ЗакСО.

В то же время, в федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" установлено, что депутат в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции", обязан сообщать в комиссию о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

На заседании отметили, что в федеральных законах использованы разные формулировки. Поэтому статью 12-2 дополнят словами: "осуществлении полномочий".

Напомним, что 10 из 50 депутатов заксобрания могут лишиться мандатов из-за некорректных данных в декларациях о доходах и имуществе. Среди них члены фракции "Единая Россия", председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, а также Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев, Олег Корчагин, глава фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев, глава фракции "Справедливая Россия" Андрей Жуковский, "справедливоросс" Армен Карапетян, депутат от ЛДПР Павел Мякишев.

Ранее прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес председателю ЗакСО представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Прокуратура области направила иск в суд о признании бездействия свердловского парламента.