В столкновениях в Газе погибли 18 палестинцев, более 900 ранены

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками в Газе, возросло до 18, более 900 ранены. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов. Палестницы, напомним, возмущены открытием американского посольства в Иерусалиме.

Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.

Армия стянула к Газе две дополнительные пехотные бригады. Еще одну перебросили на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.

Ранее сообщалось, что с начала массовых протестов в конце марта погибли уже 32 палестинца. По данным министерства здравоохранения Газы, ранены более 1600 человек.

На понедельник и вторник запланирована кульминация "Великого марша возвращения", устроенного палестинцами. На эти же дни приходится открытие посольства США в Иерусалиме и 70-ая годовщина Накбы - начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

Ранее в МИД РФ выражали обеспокоенность возможным обострением ситуации в Палестине.