Организаторы теста по истории Великой Отечественной рассказали, какие вопросы ставят россиян в тупик

Организаторы международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" отмечают растущий интерес россиян к мероприятию, в этом году свои знания проверили 519 тыс. 605 человек. Акция прошла на 7,5 тыс. площадках в разных регионах страны, а также за рубежом, передает корреспондент Накануне.RU.

В тесте на знание периода Великой Отечественной войны приняли участие граждане, проживающие не только в крупных городах, но и в селах, подчеркивают организаторы. Наибольший интерес к акции проявили жители Московской области, где было зафиксировано 21 тыс. 634 участника, а также Хабаровского края, Приморья. Москва оказалась на четвертом месте по количеству участников теста. Интерес и хорошие знания Великой Отечественной войны демонстрируют жители Крыма. По словам главы Молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой, это связано с патриотическим воспитанием, которое всегда было сильным в этом регионе.

Средний балл участников тестирования составил 17,62 из 30 возможных. Наилучшие знания истории продемонстрировали жители Новосибирской области, где средний балл составил 20,48.

Вопросы, как и прежде, составлялись с привлечением экспертов из МГУ. Но в этом году в тест вошли и наиболее интересные вопросы, предложенные простыми гражданами.

"В этом году мы также сотрудничали с МГУ (при составлении вопросов, - прим.). Но у нас собралось сообщество вокруг тех, кто ждет и организует тест. Мы в этом году предложили этим людям - учителям истории, студентам и всем желающим - составить нам задания к тесту… Вместе с МГУ мы отобрали лучшие, и они вошли в это тестирование", - прокомментировала Воропаева.

Как она рассказала, максимальное количество человек смогли верно ответить на вопрос о том, как заканчивалась любая сводка с фронта. Этот вопрос признан самым легким, большинство участников без труда выбрали правильный вариант: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами".

Самым сложным, на удивление составителей теста, оказался следующий вопрос: "После распада СССР военные парады не проводились вплоть до юбилейного 1995 года. Тогда было проведено два парада. Один - на Красной площади, где проходил второй?". Ответ "на Поклонной горе" поставил в тупик многих участников акции.

По словам Воропаевой, были и достаточно интересные вопросы. Например, о животных, которые служили на фронте. Также в числе таковых она назвала вопрос про человека, который совершил подвиг, подобный подвигу Александра Матросова. "Оказывается, есть подобный подвиг, который совершила женщина, советская партизанка Римма Шершнева. Для меня это было таким вопросом, который я не знала. Надеюсь, что многие люди, которые поучаствовали, теперь знают это имя", - сказала она.

Участникам тестирования в Москве пришлось поразмышлять больше остальных, поскольку во второй раз к основной части были добавлены вопросы, связанные с историей Московского народного ополчения. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он сам традиционно принял участие в акции и признался, что некоторые вопросы даже его ввели в затруднение, "хотя с историей московского народного ополчения он знаком не понаслышке". "Это дает возможность молодым москвичам, москвичам любого возраста, дополнительно узнать, что происходило в 1941 году, когда шли ожесточенные бои под Москвой", - сказал Шапошников.

Как отметил спикер МГД, тест по истории Великой Отечественной войны - значимая акция, которая важна не только для россиян, но и уже приобрела международный масштаб. "Это один из самых эффективных инструментов по противодействию фальсификации истории Великой Отечественной войны, потому что только через мягкую силу, через знания можно достучаться до душ и умов молодого поколения, которые живут не в нашей стране", - прокомментировал он.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал этот проект лучшим, что можно было придумать "с точки зрения повышения интереса молодежи к истории, воспитания патриотизма и повышения социальной ответственности". "За каждым молодым человеком стоит 50, минимум, поколений предков, которые воевали за Россию, которые ее осваивали, которые нам оставили страну… с огромными пространствами и, самое главное, историей", - сказал парламентарий.

Дегтярев сравнил прошедшее тестирование с акцией "Бессмертный полк", "рожденной энтузиастами в Сибири" и разросшейся до наднационального масштаба. "С тестом по истории Великой Отечественной войны, мне кажется, происходит то же самое. Тест постепенно становится все более масштабным - уже 52 страны подключились в прошлом году", - отметил депутат.

По словам Дегтярева, акция является важной с точки зрения сохранения национальной памяти. Он раскритиковал курс, который сегодня проводится многими странами, по борьбе с памятниками, советской символикой. "Это очень тревожит нас. Эта акция служит тому, чтобы просвещать людей и противодействовать фальсификации истории… Хочется, чтобы современное политическое общество, политическая элита сохраняла память о Великой Победе в Великой Отечественной войне…" - подчеркнул Дегтярев.