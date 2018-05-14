Верховная рада может запретить трансляцию ЧМ-2018

В Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий запрет трансляции на Украине матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что запрет трансляции матчей станет "актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации" России.

Авторы законопроекта предлагают признать, что "трансляция ЧМ по футболу в РФ нарушает законные права и интересы граждан Украины", и в связи с этим запретить ее.

Ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телекомпания не будет транслировать ЧМ-2018, а МИД Украины призвал все страны бойкотировать турнир. В РФС ответили, что турнир "пройдет великолепно" без тех, кто решится его бойкотировать.