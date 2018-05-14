Экс-глава департамента имущественных отношений Перми возглавил Мотовилихинский район

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил Александра Хаткевича на должность исполняющего обязанности главы администрации Мотовилихинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

Александр Хаткевич родился в Перми, окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". С 2002 по 2014 гг. работал в ОАО "Ростелеком" экономистом, начальником отдела, начальником управления. С 2014 г. занимал должности советника главы администрации города, заместителя начальника департамента имущественных отношений, начальника департамента имущественных отношений.

Отметим, что ранее обязанности главы администрации Мотовилихинского района исполнял Антон Илюшин. Как пояснили в мэрии, он продолжит работу в качестве первого заместителя главы Мотовилихи.

Прежний глава администрации района Валерий Кокшаров уволен в связи с истечением срока трудового договора.