Китайский самолёт-амфибия взлетит с воды в этом году

Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) начнёт поставки заказчикам самолёта-амфибии AG600 к 2021 г. Эта машина должна стать крупнейшей в мире амфибией.

Как передаёт информагентство "Синьхуа" со ссылкой на генерального конструктора AG600 Хуан Линцая, к 2021 г. планируется получить сертификат лётной годности. Первый взлёт с воды машина совершит до конца этого года на водохранилище Цзиньмэнь в провинции Хубэй, что в центральном Китае. В настоящее время амфибия проходит испытания в Чжухае на юге страны.

AG600 может использоваться как для поисково-спасательных работ на море, так и для тушения лесных пожаров. Она способна садиться на двухметровые волны, а дальность перелёта составит до 4500 км.

Портал "Фэнхуан синьвэнь" отмечает, что к началу следующего десятилетия в КНР появится тройка гражданских самолётов собственного производства – помимо амфибии AG600, это транспортный самолёт "Юнь-20" и среднемагистральный пассажирский лайнер С-919. После 2025 г. в воздух может подняться широкофюзеляжник российско-китайской разработки CR929.

Китайское гражданское самолётостроение вслед за военным начало выходить на мировой уровень. Дальнейшее развитие отрасли также связано с интеграцией военной и гражданской промышленности.