Песков счел неуместным вопрос о смене политики в Донбассе в случае отставки Суркова

В Кремле не комментируют слухи об отставке и.о. помощника президента России Владислава Суркова, заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурков уволен с поста помощника в связи с переходом на другую работу.

"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления", - цитируетТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос, могла бы отставка курирующего украинское урегулирование Суркова повлиять на позицию Кремля на этом направлении, и.о. пресс-секретаря напомнил, что внешнюю политику страны определяют не отдельные чиновники, а президент.

Представитель Кремля заметил, что в целом такая "эвентуальная постановка вопроса вряд ли уместна".

"Внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру", - добавил Песков.

По данным РБК, Сурков может уйти в отставку из-за того, что ситуация в Донбассе зашла в тупик, а минские соглашения не исполняются.

Ранее Песков не исключил назначений в новой администрации президента. По его словам, они могут идти параллельно с перестановками в правительстве.

Пока публично объявлено лишь об одной рокировке, связанной с кадровым составом администрации президента. Начальник контрольного управления АП Константин Чуйченко предложен премьером Дмитрием Медведевым на пост руководителя аппарата правительства.