На Южном Урале осудили мужчину, который бросил в голову полицейского кружку, после чего обматерил его

В Карталах осудили 51-летнего мужчину, который бросил кружку в голову полицейского, после чего обматерил его.

В декабре прошлого года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры, расположенной в многоэтажном доме, бросил в голову полицейского кружку, после чего оскорбил его нецензурной бранью, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сотрудник полиции проводил в отношении осужденного проверку по сообщению соседей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.