В Екатеринбурге утвердили даты выпускных вечеров для школьников

Департамент образования администрации Екатеринбурга утвердил даты проведения выпускных вечеров для школьников 9-х и 11-х классов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, выпускные в 2018 году для учеников 9-х классов состоятся 2 июля. В свою очередь, 11-классники отгуляют их чуть раньше - 30 июня.

"В соответствии с единым расписанием экзаменов государственная итоговая аттестация завершается для выпускников 11-х классов 2 июля 2018 года. Для выпускников 9-х классов последний день экзаменов - 29 июня 2018 года", - добавили в мэрии.