В "Ночь музеев" в Екатеринбурге продлят работу трамваев

В Екатеринбурге для перевозки пассажиров после окончания "Ночи музеев-2018", которая пройдёт с 19 на 20 мая, продлят движение трамваев, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕМУП ТТУ.

"Для перевозки пассажиров после окончания праздничных мероприятий режим работы трамваев продлевается до 02.30 20 мая", - пояснили в екатеринбургском ТТУ.

В 19.00 стартует традиционная основная программа акции, которая завершится в 02.00 20 мая.

Напомним, что главной темой "Ночи музеев" в этот раз станет юбилей Екатеринбурга. Дополнительной темой станет Чемпионат мира по футболу. Заявки на участие в проекте подали более 110 музеев, галерей и выставочных пространств.