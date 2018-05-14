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от издателя  |  комментариев: 14


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политика ;
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Четверо пермяков с битой поджидали людей около ночных клубов и избивали
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бита человек насилие (2009) | Фото:smi2.ru

В Перми из-за нападений на местных жителей возбуждено дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Четверо пермяков в возрасте 19-21 года во время нападений использовали биту. Они подстерегали жертв возле баров и ночных клубов, дожидались, когда клиенты садились в такси, и на машине ехали следом. Затем избивали возле дома и похищали все ценное.

Силовики точно знают о трех нападениях: на двух прохожих в Дзержинском районе, на мужчину в Мотовилихинском районе и еще двух граждан в Кировском районе Перми. Все жертвы получили множественные травмы. Трое подозреваемых арестованы, четвертый – в изоляторе временного содержания.

бита, избиение, подростки, драка, Пермь(2018)|Фото: mash

Расследование продолжается. Правоохранители ищут всех, кто мог пострадать от нападений этих злоумышленников. Если такие есть, им нужно позвонить по телефону (342) 218-82-15.

Пермь бита нападение(2018)|Фото: Пресс-служба УМВД по Пермскому краю

Пермь бита нападение(2018)|Фото: Пресс-служба УМВД по Пермскому краю

Пермь бита нападение(2018)|Фото: Пресс-служба УМВД по Пермскому краю

Пермь бита нападение(2018)|Фото: Пресс-служба УМВД по Пермскому краю

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14.05.2018 14:22 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:22 Екб


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Четверо пермяков с битой поджидали людей около ночных клубов и избивали
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