Четверо пермяков с битой поджидали людей около ночных клубов и избивали

В Перми из-за нападений на местных жителей возбуждено дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Четверо пермяков в возрасте 19-21 года во время нападений использовали биту. Они подстерегали жертв возле баров и ночных клубов, дожидались, когда клиенты садились в такси, и на машине ехали следом. Затем избивали возле дома и похищали все ценное.

Силовики точно знают о трех нападениях: на двух прохожих в Дзержинском районе, на мужчину в Мотовилихинском районе и еще двух граждан в Кировском районе Перми. Все жертвы получили множественные травмы. Трое подозреваемых арестованы, четвертый – в изоляторе временного содержания.

Расследование продолжается. Правоохранители ищут всех, кто мог пострадать от нападений этих злоумышленников. Если такие есть, им нужно позвонить по телефону (342) 218-82-15.