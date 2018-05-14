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Пункты весогабаритного контроля Прикамья проверили уже 25 тысяч автомобилей
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грузовик, автомобиль, пункт весового контроля (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Пункты весогабаритного контроля Прикамья проверили уже порядка 25 тысяч автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

По информации краевого минспорта, работать в полном режиме три автоматических пункта весогабаритного контроля начали с 9 апреля.

В частности, пунктом, расположенном на участке Голдыри – Орда – Октябрьский, проверено 6 тыс. 95 автомобилей, при этом у 12 автомобилей зафиксировано превышение габаритов, у 51 – превышение веса. Пункт на участке Полазна – Чусовой проверил 12 тыс. 119 авто, зафиксировано 20 машин с превышением габаритов и 167 – с превышением веса. Пунктом на участке Горнозаводск – граница Свердловской области проверено 6 тыс. 777 машин, зафиксировано 37 автомобилей с превышением габаритов и 50 – с превышением веса.

Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю вынесено 89 постановлений об административном правонарушении на общую сумму 24,6 млн руб. Из них оплачено шесть штрафов на сумму 450 тыс. руб. Работа по исполнению остальных 83 постановлений и привлечению к ответственности виновных лиц продолжается.

грузовик, автомобиль, пункт весового контроля(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Отметим, что о необходимости бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры ранее говорил глава Пермского края Максим Решетников. Для этого в регионе была разработана система фото - и видеофиксации, устанавливаются пункты весогабаритного контроля.

В 2017 году установлено три пункта весогабаритного контроля. В 2018 году планируется установить еще 10 пунктов весогабаритного контроля и 46 комплексов фотовидеофиксации.

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14.05.2018 14:18 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:18 Екб


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Пункты весогабаритного контроля Прикамья проверили уже 25 тысяч автомобилей
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