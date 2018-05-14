В отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий.

В 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сейчас Васьков задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.