Глава Перми поручил ускорить ремонт Коммунального моста

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил найти возможность ускорить ход ремонта Коммунального моста. Плановые работы на объекте начались 10 мая, первый этап которых рассчитан до 8 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми, сейчас ограничено движение на двух полосах в направлении "из города" на участке от улицы Окулова до середины моста. С 13 июня планируется перекрытие следующего участка.

Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу найти возможность сократить сроки ремонта. По словам градоначальника, поступают обращения от жителей о том, что дорожники пассивно ведут работы на мосту.

"Я съездил и посмотрел, как трудится подрядчик. Перекуров на объекте быть не должно! Полгорода утром и вечером стоит в пробке, люди опаздывают по делам, клянут такую организацию работы на чем свет стоит, разными непарламентскими словами. Рассмотрите возможность повысить темп работ, сократить сроки ремонта моста", - подчеркнул глава города.

Дмитрий Самойлов потребовал ежедневно докладывать ему о ходе работ на мосту. Завтра глава города намерен провести внеплановый выезд на объект.