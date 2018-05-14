Путин и Пашинян провели первую встречу

Первые переговоры президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялись в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава РФ, в частности, отметил, что Армения является для России ближайшим партнером и союзником в регионе – это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов безопасности.

Ранее встречу Путина с Пашиняном, который 8 мая был утвержден парламентом Армении на пост премьер-министра страны, анонсировали в Кремле.

Во второй половине дня 14 мая в Сочи пройдет саммит Высшего Евразийского экономического совета. У российского президента запланированы встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.