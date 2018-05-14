В Зауралье рыбак сгорел заживо, пытаясь отогнать свою машину

12 мая днем после тушения пожара в лесопосадках около озера Песчаное в 3 км севернее от деревни Чудняково Щунанского района обнаружено тело мужчины 1946 года рождения.

Сейчас организовано проведение доследственной проверки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

По предварительным данным, находясь на воде в лодке, один из рыбаков обнаружив, что в их сторону надвигается дым от лесного пожара, отправился отогнать свой автомобиль к рыбацкому стану. Второй в целях безопасности остался в лодке на воде, чтобы позднее продолжить рыбалку. Возвращаясь обратно к озеру, мужчина обнаружил своего товарища в лесопосадках без признаков жизни со множественными термическими повреждениями.