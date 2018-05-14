Житель Югры получил 18 лет "строгача" за нападения на таксистов в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге огласил приговор жителю Югры. Он обвинялся в жестоком убийстве таксиста, покушении на убийство еще одного водителя и разбое.

Напомним, ночью 10 февраля 2017 года в Орджоникидзевском районе уральской столицы злоумышленник вместе с приятелем договорились о платной поездке с неизвестным им мужчиной, занимавшимся частным извозом. Когда тот привез подельников на место, те напали на таксиста и нанесли ему не менее 85 ударов острым колюще-режущим предметом в разные части тела, причем около 45 ударов обвиняемый нанес водителю лично. В результате таксист скончался на месте. Убийцы забрали его автомобиль, немного денег и мобильный телефон, после чего скрылись.

Под утро они напали на другого водителя, также занимающегося частным извозом. Шофер получил множественные удары ножом в область головы и конечностей, но оказал активное сопротивление, сумел вырваться, убежать и обратиться к встречным за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд назначил злоумышленнику 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также удовлетворены исковые требования вдовы убитого о компенсации морального вреда в размере 3 млн руб. и материального ущерба в сумме свыше 53 тыс. руб.

Что касается подельника осужденного, то материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство, так как экспертиза показала, что во время преступлений он был совершенно невменяемым. В итоге к нему применены принудительные меры медицинского характера.