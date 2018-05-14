Югра вошла в тройку лидеров в тесте на знание истории Великой Отечественной войны

Для проведения международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" в 2018 г. было организовано более 7,5 тыс. площадок, в акции приняли участие 519 тыс. 605 человек. Об этом, подводя итоги тестирования, сообщила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, передает корреспондент Накануне.RU.

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Организаторы отмечают растущий интерес россиян и иностранных граждан к акции. К примеру, за рубежом в этом году приняли участие 42 тыс. 157 человек. С начала проведения первого теста по истории Великой Отечественной войны средний возраст участников вырос с 18 до 21 года.

На первом месте по количеству участников оказалась Московская область, 21 тыс. 634 жителя этого региона проверили свои знания. Для сравнения, в Москве этот показатель составил 14 тыс. 393 человека.

Средний балл по итогам тестирования - 17,62 из 30 возможных. "В прошлом году он на 0,15 балла ниже был", - уточнила Воропаева.

Наивысший средний балл был зафиксирован в Новосибирской области - 20,48 балла. В тройку лидеров также вошли Омская область, где средний балл участников акции составил 20,18, и ХМАО-Югра (19,91).