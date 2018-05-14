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Новый участок мусорного полигона "Ядрово" пытались поджечь
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митинг, Ядрово, Волоколамск (2018) | Фото: vk.com/protiv.yadrovo

Неизвестные пытались поджечь ночью новый участок мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе.

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Как сообщил "Интерфаксу" один из акционеров "Ядрово" Алексей Волошин, поджигатели разлили бензин, подожгли и убежали. Возгорание потушила техника.

Он отметил, что руководство "Ядрово" обсуждает возможность закрытия нового участка полигона. "Сами закроем полигон. Пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности, не начнут предпринимать каких- то действий. Если нам не могут обеспечить безопасность функционирования, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать", - сказал Волошин.

12 мая на Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки.

В этот же день в Волоколамске прошел очередной митинг, который собрал около тысячи человек. По словам очевидцев, на нем активно выступали подростки.

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14.05.2018 13:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:21 Екб


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Новый участок мусорного полигона "Ядрово" пытались поджечь
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