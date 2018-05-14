Жителя Нового Уренгоя обвиняют в вербовке земляков в ряды запрещенной ИГИЛ

Жителю Нового Уренгоя предъявлено обвинение в попытке завербовать земляков в сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского управления СКР.

В период до сентября 2017 года 21-летний житель газовой столицы, обсуждая со своими знакомыми идеологию радикального ислама, склонял их к выезду в Сирию для участия в террористической деятельности. Под влиянием "проповедей" один из ямальцев решил отправиться воевать на стороне "Исламского государства", однако позже добровольно отказался от этого.

Позже обвиняемый скрылся, сейчас он в международном розыске. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, недавно стало известно о задержании четырех членов "спящей ячейки" ИГИЛ, которые прибыли из Нового Уренгоя. Группа планировала ряд терактов на территории московского региона, сообщали в ФСБ. При этом еще 20 человек были задержаны во время операции в самом городе.

В канун Дня Победы спецслужбы задержали перемещавшихся также из газовой столицы террористов, готовивших атаку на "Бессмертный полк" в Москве.