Свердловские автогонщики призвали УГМК и казаков прибрать Балтым

В воскресенье, 13 мая, свердловские автогонщики провели первый летний субботник в прибрежной зоне ледового автодрома на Балтыме.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, более 20 человек в течение всего воскресного дня убирали мусор, оставшийся от рыбаков и отдыхающих: в итоге спортсмены собрали и вывезли на свалку три грузовика бытовых отходов. Следующая генеральная уборка состоится через месяц, в начале купального сезона. На нее гонщики намерены позвать казаков: они направят официальное приглашение не только руководителям этой военизированной структуры, но и их кураторам из министерства природы Свердловской области.

"Зимой казаки силовыми методами пытались сорвать наши соревнования. Свои действия они объясняли заботой об экологии Балтыма. Мы готовы обеспечить казакам уникальную возможность реально улучшить состояние озера. Пусть эти замечательные люди приедут к нам без саперных лопаток, балаклав, нагаек и ножей. Лопаты, грабли и метлы дадим, фронт работ обеспечим", - сообщил организатор ледовых автогонок Максим Ченцов.

Аналогичное приглашение автогонщики вышлют в УГМК. Спортсмены надеются, что владеющие частными домами в прибрежной зоне топ-менеджеры медной компании найдут в себе силы присоединиться к генеральной уборке.

Напомним, в феврале этого года ледовый автодром на озере Балтым был вынужден приостановить свою работу "из-за давления".