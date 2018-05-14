Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России, об этом сообщил РИА Новости один из участников заседания фракции "Единая Россия".

Президиум фракции "Единая Россия" сегодня встречается в Госдуме с Кудриным.

Один из участников заседания сообщил агентству, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

Отметим, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в окружении политика уже информировали, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Однако бывший министр финансов опроверг эти сообщения и заявил, что окончательное решение примет после консультаций с парламентскими партиями.

Как сообщалось, в "Единой России" предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Это стало "неожиданностью" для политика и он обещал "серьезно подумать". Ранее в "Единой России" выдвинули на пост руководителя Счетной палаты Александра Жукова. Однако он от этой должности отказался, потому что "ему интереснее работать вице-спикером".