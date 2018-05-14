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от издателя  |  комментариев: 14


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Новости
14.05.2018 12:49 Мск (14:49 Екб)
политика | В России
Кудрин согласился возглавить Счетную палату
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Алексей Кудрин (2018) | Фото: theins.ru

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России, об этом сообщил РИА Новости один из участников заседания фракции "Единая Россия".
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Президиум фракции "Единая Россия" сегодня встречается в Госдуме с Кудриным.

Один из участников заседания сообщил агентству, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

Отметим, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в окружении политика уже информировали, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Однако бывший министр финансов опроверг эти сообщения и заявил, что окончательное решение примет после консультаций с парламентскими партиями.

Как сообщалось, в "Единой России" предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Это стало "неожиданностью" для политика и он обещал "серьезно подумать". Ранее в "Единой России" выдвинули на пост руководителя Счетной палаты Александра Жукова. Однако он от этой должности отказался, потому что "ему интереснее работать вице-спикером".

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14.05.2018 12:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 18:23 Мск
Кудрин заявил, что примет решение о руководстве Счетной палатой после консультаций с партиями ГД








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Кудрин согласился возглавить Счетную палату
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