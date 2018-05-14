Политолог: События в Грузии - конфликт субкультур и традиционалистов

Антинаркотические рейды грузинской полиции привели к неожиданным последствиям - у здания парламента стали собираться на "рейв-протест" несогласные с действиями силовиков. Вскоре уже высказывались и политические требования, такие, например, как отставка руководителя МВД, звучало и недовольство партией "Грузхинская мечта". Рядом собрался контрмитинг, в котором принимали участие сторонники традиционных ценностей и, как сообщается, даже представители ультраправых организаций. Власти стянули к зданию парламента спецтехнику. Митинг разошёлся, однако протестующие условились собраться вновь в субботу для того, чтобы проверить, как исполняются их требования. Всё это происходит на фоне смены власти в соседней Армении и открывающегося саммита ЕАЭС.

Политолог Сергей Марков в беседе с Накануне.RU рассказал, что "рейв-протест" в Тбилиси - это явление стихийное. "Стихийный процесс развивается в какие-то более организованные политические действия. Это зависит от того, насколько недовольны люди. Мы видим, что образуется целая социальная группировка людей, связанных с наркомафией, наркодилерами, я бы сказал, с наркокультурой", - отметил он.

В то же время, встречный митинг традиционалистов свидетельствует о существовании определённого раскола в грузинском обществе: "Там очень серьёзно развито и западническое течение, которое использовал Саакашвили – "оторвёмся от России, прибежим к Западу процветающему и будем процветать вместе с ним". Есть очень серьёзное традиционалистское течение, связанное с грузинской православной церковью и с традиционными ценностями, такими как семья, род. Ведь Грузия во многом аграрная страна, а сельское хозяйство способствует закреплению традиционалистских ценностей. Поэтому и то и другое течения оказываются сильны, а центр – слаб. И между ними происходит такое противостояние".

Но политолог подчёркивает, что люди, собравшиеся у парламента Грузии в ночь с пятницы на субботу, не просто западники, а представляют собою интереснейший новый феномен – "политическую организацию, ориентированную на наркотики и субкультуры".

Противоположный лагерь также не монолитен. "С противоположной стороны – множество группировок, ориентированных на традиционалистские ценности, на Грузинскую православную церковь. Но она [церковь] не хочет быть таким их единым политическим начальником", – считает Сергей Марков.

Митинговавшие, вероятно, во многом вдохновились недавним переворотом в Армении. Сегодня в Сочи открывается саммит ЕАЭС, который посетит ставший по итогам протестов главой государства Никол Пашинян. Сергей Марков отметил, что в событиях в Тбилиси не стоит усматривать распространение "цветных революций" по Закавказью и какую-то связь с саммитом ЕАЭС.

"Это связано с закрытием ночных клубов. К открытию саммита – нет [не имеет отношения], к тому же Грузия не состоит в ЕАЭС, там даже в новостях про это ничего не говорят", – отметил эксперт.