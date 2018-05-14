в этот день
14.05.18
15:39
В Екб.17:39
Отставка с уголовкой: к экс-главе Миасса снова пожаловали правоохранители
У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
В Ядрово из гладкостволки обстреляли мусоровоз. Подробности
Главное
Политолог: События в Грузии - конфликт субкультур и традиционалистов

Тема дня
"Без инвестиций в промышленность развития экономики не будет" После избрания главой государства Владимир Путин представил приоритеты на будущие шесть лет, среди главных источников роста экономики он назвал увеличение инвестиций до 25–27% ВВП. Но реальны ли эти цифры с новым кабмином?
14.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Под флагом "ЕР" думу Екатеринбурга будут штурмовать 200 человек. Кандидат в спикеры опозорился 9 мая Срок выдвижения участников праймериз "Единой России" продлен с 8 мая до 15 мая включительно, поскольку еще не все участники прошли процедуру регистрации. Завтра к вечеру количество выдвинутых (зарегистрированных) участников может составить около 200 человек.
14.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 524



Новости
14.05.2018 13:58 Мск (15:58 Екб)
политика | В бывшем СССР
Политолог: События в Грузии - конфликт субкультур и традиционалистов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Тбилиси, клубная акция (2018) | Фото: Sputnik Грузия

Антинаркотические рейды грузинской полиции привели к неожиданным последствиям - у здания парламента стали собираться на "рейв-протест" несогласные с действиями силовиков. Вскоре уже высказывались и политические требования, такие, например, как отставка руководителя МВД, звучало и недовольство партией "Грузхинская мечта". Рядом собрался контрмитинг, в котором принимали участие сторонники традиционных ценностей и, как сообщается, даже представители ультраправых организаций. Власти стянули к зданию парламента спецтехнику. Митинг разошёлся, однако протестующие условились собраться вновь в субботу для того, чтобы проверить, как исполняются их требования. Всё это происходит на фоне смены власти в соседней Армении и открывающегося саммита ЕАЭС.
Читайте также:

Политолог Сергей Марков в беседе с Накануне.RU рассказал, что "рейв-протест" в Тбилиси - это явление стихийное. "Стихийный процесс развивается в какие-то более организованные политические действия. Это зависит от того, насколько недовольны люди. Мы видим, что образуется целая социальная группировка людей, связанных с наркомафией, наркодилерами, я бы сказал, с наркокультурой", - отметил он.

Протесты перед парламентом Грузии 12 мая(2018)|Фото: www.newsgeorgia.ge

В то же время, встречный митинг традиционалистов свидетельствует о существовании определённого раскола в грузинском обществе: "Там очень серьёзно развито и западническое течение, которое использовал Саакашвили – "оторвёмся от России, прибежим к Западу процветающему и будем процветать вместе с ним". Есть очень серьёзное традиционалистское течение, связанное с грузинской православной церковью и с традиционными ценностями, такими как семья, род. Ведь Грузия во многом аграрная страна, а сельское хозяйство способствует закреплению традиционалистских ценностей. Поэтому и то и другое течения оказываются сильны, а центр – слаб. И между ними происходит такое противостояние".

Но политолог подчёркивает, что люди, собравшиеся у парламента Грузии в ночь с пятницы на субботу, не просто западники, а представляют собою интереснейший новый феномен – "политическую организацию, ориентированную на наркотики и субкультуры".

Протесты в Тбилиси(2018)|Фото: www.newsgeorgia.ge

Противоположный лагерь также не монолитен. "С противоположной стороны – множество группировок, ориентированных на традиционалистские ценности, на Грузинскую православную церковь. Но она [церковь] не хочет быть таким их единым политическим начальником", – считает Сергей Марков.

Митинговавшие, вероятно, во многом вдохновились недавним переворотом в Армении. Сегодня в Сочи открывается саммит ЕАЭС, который посетит ставший по итогам протестов главой государства Никол Пашинян. Сергей Марков отметил, что в событиях в Тбилиси не стоит усматривать распространение "цветных революций" по Закавказью и какую-то связь с саммитом ЕАЭС.

"Это связано с закрытием ночных клубов. К открытию саммита – нет [не имеет отношения], к тому же Грузия не состоит в ЕАЭС, там даже в новостях про это ничего не говорят", – отметил эксперт.

Протесты в Грузии(2018)|Фото: www.newsgeorgia.ge

Другие новости по темам: Грузия, Тбилиси, рейв-протест, Сергей Марков
14.05.2018 13:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:58 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Политолог: События в Грузии - конфликт субкультур и традиционалистов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+