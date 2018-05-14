"Роснефть" увеличила чистую прибыль в семь раз

В первом квартале 2018 г. "Роснефть" получила 81 млрд руб. чистой прибыли, относящейся к акционерам компании. Это в семь раз больше, чем в первом квартале 2017 г. Финансовые результаты по МСФО компания опубликовала сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост прибыли в "Роснефти" объясняют увеличением операционной прибыли, а также снижением колебаний курсовых разниц.

Снижение показателя по отношению к предыдущему кварталу связано с признанием в IV кв. 2017 г. значительной единовременной прибыли.

Свободный денежный поток "Роснефти" достиг 142 млрд руб., что в три раза больше по сравнению с четвертым кварталом 2017 г. Существенный рост свободного денежного потока обусловлен снижением капитальных затрат и оборотного капитала.

Во втором квартале 2018 г. компания представила совету директоров комплекс дополнительных инициатив по повышению инвестиционной привлекательности, заявил председатель правления и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"В настоящее время компания приступила к их плановой реализации, что приведет к положительным результатам в ближайшие кварталы. С учетом этой работы, а также относительно благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем дальнейшего снижения долга компании и увеличения отдачи для акционеров", - приводит пресс-служба "Роснефти" его комментарий.

Совет директоров рекомендовал к выплате итоговые дивиденды за 2017 г. в размере 6,65 руб. на акцию., напоминают в "Роснефти".

"После утверждения данной рекомендации на годовом собрании акционеров и с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 г. суммарный дивиденд по итогам 2017 г. составит 10,48 руб. на акцию, что соответствует новому коэффициенту выплат в размере 50% чистой прибыли по МСФО", - говорится в сообщении компании.