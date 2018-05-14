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"Без инвестиций в промышленность развития экономики не будет" После избрания главой государства Владимир Путин представил приоритеты на будущие шесть лет, среди главных источников роста экономики он назвал увеличение инвестиций до 25–27% ВВП. Но реальны ли эти цифры с новым кабмином?
14.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Под флагом "ЕР" думу Екатеринбурга будут штурмовать 200 человек. Кандидат в спикеры опозорился 9 мая Срок выдвижения участников праймериз "Единой России" продлен с 8 мая до 15 мая включительно, поскольку еще не все участники прошли процедуру регистрации. Завтра к вечеру количество выдвинутых (зарегистрированных) участников может составить около 200 человек.
14.05.2018
политика ;
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Новости
14.05.2018 12:36 Мск (14:36 Екб)
общество | В бывшем СССР | Украина
97% украинцев считают, что безвиз с ЕС не улучшил их жизнь
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Долгожданный безвиз! (2017) | Фото:

97% украинцев считают, что безвизовый режим с ЕС не улучшил жизнь на Украине. Таковы результаты опроса на украинском телеканале NewsOne.
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Во время передачи "Субъективные итоги" с Анной Герман зрителям был задан вопрос: "Улучшил ли безвиз качество жизни на Украине?" Вариантов ответа было только два - "да" или "нет". Только 3% выбрали ответ "да". Проголосовали почти 17 тыс. человек.

Анна Герман (бывшая депутат Верховной рады) при этом отметила, что почти 100 тыс. украинцев каждый месяц выезжают на заработки за границу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, для въезда на территорию ЕС украинцам теперь необходимо будет получать специальные разрешения.

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14.05.2018 12:36 Мск | Евгений Чернышёв
14:36 Екб


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97% украинцев считают, что безвиз с ЕС не улучшил их жизнь
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