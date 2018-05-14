97% украинцев считают, что безвиз с ЕС не улучшил их жизнь

97% украинцев считают, что безвизовый режим с ЕС не улучшил жизнь на Украине. Таковы результаты опроса на украинском телеканале NewsOne.

Во время передачи "Субъективные итоги" с Анной Герман зрителям был задан вопрос: "Улучшил ли безвиз качество жизни на Украине?" Вариантов ответа было только два - "да" или "нет". Только 3% выбрали ответ "да". Проголосовали почти 17 тыс. человек.

Анна Герман (бывшая депутат Верховной рады) при этом отметила, что почти 100 тыс. украинцев каждый месяц выезжают на заработки за границу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, для въезда на территорию ЕС украинцам теперь необходимо будет получать специальные разрешения.