В полиции Екатеринбурга напомнили о запрете оборота оружия на время ЧМ по футболу

В полиции Екатеринбурга напомнили, что с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сделано это в соответствии с указом президента России и связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

"В исключительных случаях оборот оружия и патронов может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба. Нарушение установленных правил оборота гражданского и служебного оружия влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет - Уругвай, 21-го Франция - Перу, 24-го Япония - Сенегал, а 27-го Мексика - Швеция.