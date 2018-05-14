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Новости
14.05.2018 12:25 Мск (14:25 Екб)
экономика | В России
ИПЕМ: Новые санкции пока серьезно не сказались на промышленности
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промышленность (2017) | Фото:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал мониторинг ситуации в промышленности России по итогам апреля 2018 года.
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По оценкам Института, промышленное производство и спрос на промышленную продукцию растут третий месяц подряд, а основной вклад опять вносят добывающие отрасли. Важным итогом апреля является то, что эффект от новых зарубежных санкций пока серьезно не сказался на показателях промышленности, сообщили Накануне.RU в институте.

Индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос третий месяц синхронно растут, фиксируя рост как промышленного производства, так и спроса на промышленную продукцию. По итогам апреля прирост индекса ИПЕМ-производство составил +1,4% (+1,6% за январь-апрель к соответствующему периоду 2017 года), индекса ИПЕМ-спрос - +1,9% (+1,7%) . Обычно сонаправленное движение индексов свидетельствует о наступлении фазы стабилизации, отмечают в Институте.

По итогам апреля зафиксирован самый высокий рост спроса на продукцию добывающих отраслей с августа 2017 года - +4,5% к апрелю прошлого года. Основным фактором роста спроса стало значительное увеличение добычи природного газа (+14,2% к апрелю 2017 года) и его экспорта (+5,4%) в дальнее зарубежье. "Наращивание экспорта связано, в первую очередь, с продолжающимся ростом спроса со стороны ЕС на фоне низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах после пикового потребления в прошедший отопительный сезон и с трудностями в поставках газа в ЕС со стороны других стран-экспортеров", - отмечают в ИПЕМ.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей по оценкам ИПЕМ в апреле незначительно снизился (-0,6% к апрелю прошлого года). Соответственно, в годовом исчислении рост спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей существенно замедлился: по итогам января-апреля прирост составил +1,5% к аналогичному периоду прошлого года, что на 0,8 п.п. меньше, чем значение показателя по итогам I квартала.

В среднетехнологичных отраслях по итогам апреля индекс ИПЕМ-спрос фиксирует спад впервые с ноября 2017 года (-0,6% к апрелю 2017 года). Падение индекса связано, в первую очередь, с резким падением перевозок алюминия на экспорт (-68% к апрелю 2017 года по оценкам ОАО "РЖД") после введения 6 апреля санкций в отношении "Русала" со стороны США.

В апреле отмечается рост спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (+3,2% к апрелю прошлого года). После некоторого замедления роста продаж автомобилей в марте, особенно на фоне колоссального прироста в первые два месяца 2018 года (+27,5%), в апреле показатели снова пошли вверх (+17,6%). По мнению ИПЕМ, такие результаты автомобильной промышленности могут быть связаны с активизацией покупателей на фоне анонсированного многими производителями повышения цен из-за ослабления рубля.

Высокие темпы прироста показывает и транспортное машиностроение: рост выпуска локомотивов за январь-март 2018 года к соответствующему периоду прошлого года составил 25,0%, грузовых вагонов – 11,1%.

Напомним, согласно данным ИПЕМ, рост промышленного производства в феврале практически остановился.

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14.05.2018 12:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:25 Екб


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ИПЕМ: Новые санкции пока серьезно не сказались на промышленности
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