Люди из ФСБ все-таки "взяли" Геннадия Васькова у миасской мэрии

Сотрудники ФСБ Челябинской области при поддержке силового подразделения 14 мая все-таки вывели экс-главу Миасса Геннадия Васькова и увезли в неизвестном направлении, об этом сообщают очевидцы-журналисты из newsmiass.ru.

Как сообщается, приблизительно около 13.00 Васьков появился перед мэрией Миасса, объяснив свое отсутствие на аппаратном совещании нескольким знакомым тем, что "только из Челябинска", после чего зашел в здание.

Буквально через несколько минут Васьков вышел уже в сопровождении силовиков, которые усадили его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Никаких комментариев по происходящему ни одно ведомство не дает, остается гадать, то ли это поездка на допрос, то ли, собственно, задержание, а возможно и арест.

Чиновники и сотрудники Васькова также не в курсе происходящего.

Как сообщалось ранее, с утра в кабинете Васькова проводится выемка документов, сам он не явился на утреннее аппаратное совещание, где, предположительно, должен был попрощаться с сотрудниками администрации.

Накануне.RU продолжает следить со событиями в Миассе.