В управлении Минюста по ХМАО сменился руководитель

Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному округу возглавила Вера Сидорова. Рабочую встречу с новым руководителем провела губернатор автономии Наталья Комарова.

Сидирову губернатору представил начальник главного управления министерства юстиции по Свердловской области Дмитрий Павин, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры. По его словам, Минюст всегда отмечал очень высокий уровень взаимодействия регионального управления и органов власти Югры. Наталья Комарова, в свою очередь, тоже акцентировала внимание на важности взаимодействия органов власти региона и министерства:

"Существует очень много вопросов, которые каждая из сторон может урегулировать. Так, в настоящее время мы проводим сплошные проверки объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Участие представителей министерства юстиции в этом процессе было бы очень полезным".

Губернатор добавила, что региону хотелось бы добиться еще более глубокого погружения подразделения в вопросы чистоты уставных документов муниципальных образований" "В 2017 году в Югре была инициирована собственная проверка, по итогам которой мы столкнулись с наличием ошибок в уставах, неактуальными редакциями документов".

Павин, обращаясь к новому руководителю управления Минюста по автономии, сказал, что управление должно приложить все усилия, чтобы помочь муниципалитетам.

Еще одним направлением в деятельности югорского управления минюста Наталья Комарова отметила работу с некоммерческими организациями. По ее словам, НКО иногда просят сопроводить их заявки на регистрацию. При этом поступали жалобы на нарушение сроков регистрации документов в случае их отправки по почте.

"Я надеюсь, что этот вопрос также можно урегулировать, опираясь на административный регламент", - сказала губернатор.

Павин ответил, что Минюст готов проводить обучающие семинары для НКО. Наталья Комарова предложила избирать новые формы для такой работы, включая и веб-семинары, отметив, что в Югре некоммерческий сектор достаточно активен.

"Я также хотела бы обратить внимание, что мы предлагаем использовать возможности многофункциональных центров для передачи большинства компетенций. Мы готовы обучать специалистов. В крупных муниципалитетах уже функционируют "единые окна» для юридических лиц", – добавила глава региона.

"В настоящее время мы работаем над решением обозначенных проблем. Так, в частности, тесно сотрудничаем с фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Уже отработана обучающая схема, когда сотрудник фонда приходит в окружное управление министерства юстиции и совместно со специалистами осуществляет прием документов. В этом направлении мы уже начали активную работу, а в ближайшее время и приведем в соответствие с законодательством уставы муниципальных образований", – заверила Вера Сидорова.

Вера Сидорова была назначена на должность начальника управления министерства юстиции России по Ханты-Мансийскому автономному округу 28 апреля 2018 г. Имеет награды, в числе которых медали "За отличие в службе" третьей степени, "За усердие" второй степени, благодарности министерства внутренних дел, министерства юстиции, губернатора Югры, также отмечена почетными грамотами министра юстиции и думы автономного округа.