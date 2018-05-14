На Южном Урале осудили бывшего мастера участка железной дороги за хищение вверенного ему имущества

В Магнитогорске осудили бывшего мастера участка производства Механизированного вагоноремонтного пункта станции Карталы, его признали виновным в присвоении имущества.

29 ноября прошлого года мужчина похитил обрезные доски, которые он отвез к себе домой для использования в личных целях, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершенном преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет условно.