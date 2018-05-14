СМИ узнали о встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль работал не только на чешские, но и на эстонские спецслужбы, сообщает газета The New York Times. Издание со ссылкой на источники пишет, что в июне 2016 года Скрипаль посетил Эстонию, где встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе.

По словам информированного источника в руководстве Европейского союза, "организовать встречу помогли британские спецслужбы".

Кроме того, газета подтвердила сообщения чешских СМИ о том, что Скрипаль несколько раз встречался с представителями разведслужб Чехии, которым "предоставлял информацию о сотрудниках ГРУ, работающих в Европе", передает "Интерфакс".

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон заявляет, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения.